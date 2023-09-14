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Tartıştığı babasını 3 yerinden vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde 30 yaşındaki bir şahıs tartıştığı babasını 3 kez ateş ederek ağır yaraladı. Polis tarafından el konulan olayda babasını 3 el ateş ederek vuran şahıs gözaltına alındı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Tartıştığı babasını 3 yerinden vurdu
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Olay, Davutlar Mahallesi 6903 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye yıllar önce Çine Gökyaka Mahallesi'nden Kuşadası Davutlar Mahallesi'ne göç eden A.Ö. (55) ikinci hanımından olan 30 yaşlarındaki oğlu S.D.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma üzerine S.D.Ö. silahla babasına 3 el ateş etti. Silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun değişik yerlerinden silahla vurulması nedeniyle ağır yaralı olarak buldukları baba A.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan baba, hastanedeki müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınırken, oğlu S.D.Ö. ise olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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