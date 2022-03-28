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Tartıştığı babasını öldürdü

Artvin'in Şavşat ilçesinde, tartıştığı babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:55
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Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde, Dursun İnce (53) bacayı temizlemek için yaşadığı evin üst katında inşaat halindeki daireye çıktı.

Fecriye İnce, bir süre sonra eşini kontrol etmek için üst kata çıktığında Dursun İnce'yi yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, alnındaki şişlikten şüphelendikleri maktulün oğlu Emrah İnce'nin (23) ifadesine başvurdu.

Şüpheli, ifadesinde, babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu öne sürerek, yaşanan tartışmada keseri elinden aldığı babasına vurduğunu ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Gözaltına alınan İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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