Tartıştığı eniştesini bıçakladı

İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.