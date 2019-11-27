Tartıştığı eniştesini bıçakladı
Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.
- AA
İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.