İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Güncel

Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü

Ordu'da Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz'ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:22
ABONE OL

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.