İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,584
  • EURO
    36,2678
  • ALTIN
    2964.14
  • BIST100
    9634.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar girişiminde bulundu.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Tartıştığı eşini silahla öldürdü
ABONE OL

Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.