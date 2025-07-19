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Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle öldürdü.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
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Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta sabah saatlerinde F.O. ile kocası Ş.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ş.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.O'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Zanlı F.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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