Tartıştığı eşini tüfekle vurup kendisini eve kitledi

AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:19

İddiaya göre, Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Savaş Ö. ile karısı Naciye Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Savaş Ö, pompalı tüfekle eşi Naciye Ö'yü ayağından vurdu.

Kendisini evin dışına atan Naciye Ö, çevredeki vatandaşlar tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyen Savaş Ö, teslim olmamak için direndi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Savaş Ö, jandarmaya teslim oldu.