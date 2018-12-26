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Tartıştığı eşinin üzerine sıcak su döktü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi tartıştığı eşinin üzerine sobanın üzerindeki sıcak suyu döktü.

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Atakent Mahallesi'nde Saadet G. (45) ile ismi öğrenilemeyen eşi  arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi tarafından sobanın üzerinde bulunan  suyun üzerine dökülmesi sonucu Saadet G. yaralandı. 
 
Olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavisi yapılan Saadet G, Adana  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eşi  gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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