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Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı

Antalya'da Seda İ. (31), kendisini darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Mehmet G.'yi (33) sırtından bıçaklayıp yaraladı. Gözaltına alınan Seda İ.'nin, daha önce de Mehmet G.'yi sokakta bıçakla kovaladığı ortaya çıktı.

DHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:14
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Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Güçlü Sokak'taki 3 katlı sitenin giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Bir süre önce ayrılan ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G. ile Seda İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet G.'nin kendisini darbetmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mehmet G., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seda İ. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.'nin Mehmet G.'yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı. Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Seda İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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