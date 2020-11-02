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Tartıştığı husumetlisini kalbinden bıçakladı

Bursa'da Veyis Fikret Durmazer (22), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Çetin Can'ı (32) kendisine küfrettiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Can, kanlar içinde yerde kalırken, Durmazer kaçtı. Yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:42
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Olay, önceki akşam, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan Çetin Can, Veyis Fikret Durmazer'in evine gitti.

İkili arasında daha çıkan tartışmada Veyis Fikret Durmazer, Çetin Can'ı kalbinden bıçakladı. Can, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Can, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin Can, hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Veyis Fikret Durmazer'i Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde yakaladı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Durmazer, ifadesinde Çetin Can'la aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, "Evime geldi. Tartışmaya başladık, Küfredince kendimi kaybettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmazer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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