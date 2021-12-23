İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0315
  • EURO
    13,733
  • ALTIN
    698.343
  • BIST100
    1804.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı
Güncel

Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Adana'da tartıştığı kadını sokak ortasında bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 06:59 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:59
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bir kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sara B'nin imam nikahlı kocası olduğu belirtilen S.T. tarafından bıçaklandığını tespit etti.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine ambulans çağırıldı.

Yüzünden ve kolundan yaralandığı tespit edilen Sara B. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheli S.T'yi aynı caddede yakaladı.

  • Adana
  • kadına şiddet
  • bıçaklı saldırı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.