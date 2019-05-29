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Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

Elazığ'da bir kişi tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.

  • AA
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Yıldızbağları Mahallesi Açangül Sokak'taki evlerinde, inşaat işçisi Veli Tuğrul (49) ile İstanbul'dan ailesini ziyarete gelen kardeşi Tarkan Tuğrul (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Tuğrul, kardeşini av tüfeğiyle vurdu.

Ağır yaralanan Tarkan Tuğrul, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tuğrul'un cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ağabey Veli Tuğrul'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

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