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Tartıştığı kayınvalidesini silahla öldürdü

Antalya'da M.İ. (42), tartıştığı kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) tabancayla 7- 8 el ateş ederek, öldürdükten sonra kaçtı.

DHA12 Ekim 2020 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:23
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Serik'e bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. ile evine gittiği kayınvalidesi Makbule Can arasında, iddiaya göre, ailevi sorun nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanında getirdiği tabancayla kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Makbule Can, kanlar içinde yere yığılırken, M.İ. de olay yerinden kaçtı. Ailenin yakınlarının ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olay yerinden kaçan M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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