İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7572
  • EURO
    19,9809
  • ALTIN
    1116.04
  • BIST100
    5523.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü
Güncel

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 06:42 - Güncelleme:
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü
ABONE OL

Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.

M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.