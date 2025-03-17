Tartıştığı kocasını silahla öldürdü

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede yaşayan M.N.Ç. (42) ile eşi S.Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, kocasını tabancayla göğsünden yaraladı.

S.Ç, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

