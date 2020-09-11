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Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü: Polisi arayıp kendisini ihbar etti

Uşak'ta, kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü. Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

IHA11 Eylül 2020 Cuma 10:45 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:45
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Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak’ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum’u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.’yı göz altına alırken, hayatını kaybeden Arıkum’un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

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