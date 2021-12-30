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Güncel

Tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

Adana'da Emrah Altaş (35), apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

DHA30 Aralık 2021 Perşembe 07:17 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 07:17
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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş, iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı. Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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