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Güncel

Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs aynı silahla canına kıydı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs aynı silahla canına kıydı
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Olay, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K. (47) ile yan komşusu 2 çocuk babası Şükrü Çetin (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrasında Süleyman K., Çetin'i tabanca ile vurduktan sonra kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Savcının da incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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