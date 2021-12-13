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Tartıştığı komşusunu yaraladı

Eskişehir'de, tartıştığı iş yeri komşusu Erdem A'yı tabancayla bacağından vurarak yaralayan Yasin N. polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Erdem A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:11
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Olay, saat 14.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri komşusu olan Yasin N. ile Erdem A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yasin N. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Erdem A.'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdem A. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdem A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yasin N. polis tarafından gözaltına alındı.

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