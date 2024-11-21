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Tartıştığı komşusunun aracını parçalayıp kaçtı

Bursa'da E.P. (28), tartıştığı alt komşusu C.B.(50)'nin park halindeki hafif ticari aracının parçalayıp kaçtı.

DHA21 Kasım 2024 Perşembe 06:44 - Güncelleme:
Tartıştığı komşusunun aracını parçalayıp kaçtı
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Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi'nde meydana geldi.

Narlı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda oturan E.P. ile C.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.B. evine dönerken, E.P. yanına aldığı sopayla, C.B.'a ait sokak üzerinde park halinde olan hafif ticari aracın farını, camını ve aynasını kırdı. E.P., olay yerinden kaçarken, aracını parçalanmış halde gören C.B., polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri C.B.'nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, kaçan E.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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