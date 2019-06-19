Korkunç olay! Kanlar içinde yerde kaldı

Tartıştığı kuzeni öldürdü
Kastamonu'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, akşam saatlerinde İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak üzerinde meydana geldi. İlkan Türkmenoğlu, iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı halasının oğlu Hüseyin S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmenoğlu´nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay sonrası polise teslim olan Hüseyin S. ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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