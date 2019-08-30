28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8419
  • 6,4481
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan baba Ceylan D. (75) tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiindeki iki katlı bir binada oturan ve ikisi de çiftçilikle uğraşan Ceylan D. ile oğlu Ömer D. arasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ceylan D. üst kattaki balkonda duran oğlu Ömer D.'ye av tüfeğiyle bir el ateş etti. Saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Ömer D. olduğu yerde yığılıp kaldı. 
 
Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerle sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Ömer D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer D.'nin cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ceylan D.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI Devletin zirvesi Anıtkabir'de

#CANLI Devletin zirvesi Anıtkabir'de

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

İzmir'de 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İzmir'de 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

İBB çalışanı İmamoğlu’na seslendi: Neden atıldığımı engelli oğluma anlatın

İBB çalışanı İmamoğlu’na seslendi: Neden atıldığımı engelli oğluma anlatın

Kaşıkçı’nın katiline siyanürlü infaz

Kaşıkçı’nın katiline siyanürlü infaz
 

POPÜLER HABERLER

Helikopterler havalandı! Sınırda hareketlilik yeniden başladı

Helikopterler havalandı! Sınırda hareketlilik yeniden başladı

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA