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Tartıştığı oğlunu vurdu

Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlik evinde baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Tartıştığı oğlunu vurdu
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Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi. Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı. Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç. pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.'ye ateş açtı.

Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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