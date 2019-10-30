Tartıştığı taksi şoförü arkadaşını öldürdü
Kadıköy’de bir kişi tartıştığı taksi şoförü arkadaşını öldürdü.
- AA
Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Y.K. adlı kişi, taksi şoförü olan arkadaşı Yunus Sancak’ın kullandığı araçla Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Taşköprü Caddesi’ne geldi.
İki arkadaş burada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K. silahla Yunus Sancak’ı vurdu.
Yaralı Sancak, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi Y.K. Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.
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