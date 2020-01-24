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Tartıştığı zihinsel engelliyi öldürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

DHA24.01.2020  13:54 - Güncelleme: 24.01.2020  13:54

Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) 1 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.

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