İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mart 2021 Salı / 25 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6362
  • EURO
    9,0968
  • ALTIN
    418.036
  • BIST100
    1548.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör hayatını kaybetti
Güncel

Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör hayatını kaybetti.

AA09 Mart 2021 Salı 13:25 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:25
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya (35), makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bugün izne ayrılacağı öğrenilen operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.