24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7034
  • 6,2739
  • 279.213
  • 101955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taş ocağında heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Heyelan Pazar ilçesinde deniz dolgusu süren Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Tektaş köyü yakınlarındaki taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelanda iş makinesiyle birlikte operatör Mehmet Topal da yaklaşık 40 metreden aşağıya yuvarlanarak toprak altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra operatör Mehmet Topal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniyeli olduğu öğrenilen Topal’ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Avcı için 3 ihtimal masada

Avcı için 3 ihtimal masada

ABD’li hostesten mide bulandıran itiraf

ABD’li hostesten mide bulandıran itiraf

İki ilimiz yatırım üssü oluyor

İki ilimiz yatırım üssü oluyor

FETÖ şüphelisinden akılalmaz ifade! 'Soruların çalınması günah değil'

FETÖ şüphelisinden akılalmaz ifade! 'Soruların çalınması günah değil'

Milyonları ilgilendiyor: Emekliye intibak için tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiyor: Emekliye intibak için tarih belli oldu

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi     

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi     

Sürpriz 'Trump-Ruhani' açıklaması: Şartlar oluştu

Sürpriz 'Trump-Ruhani' açıklaması: Şartlar oluştu
 

POPÜLER HABERLER

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA