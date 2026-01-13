Taş, sopa ve kurşunlar havada uçuştu: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, vurulan 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13366 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup birbirine taş ve sopayla saldırdı. Çıkan kavgada Übeyt Coşkun (45) tabanca ile göğsünden vurulup kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgada 5 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşkun ve yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın yaşandığı bölgede husumetli aileler arasında çıkabilecek yeni bir olaya, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri ve Çevik Kuvvet Özel Timi mahallede tedbirlerini sürdürürken şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.