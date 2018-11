Tasarımıyla İzmir’i anlatan Evora’ya ödül

Evora İzmir projesinin başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye değer katacağını ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kültürel cazibesiyle ön plana çıkan güzel İzmir’e yaraşır bir proje gerçekleştirmekten gurur duyduklarını dile getirdi. Emlak Konut GYO öncülüğünde ve Halk GYO gibi güçlü bir marka ile ortaklığın sinerjisinden doğan bu başarının sadece bir ilk olduğunun altını çizen Umut Durbakayım “bizim ticaret ve üretim anlayışımızda; iyi bir bölgenin avantajlarından faydalanılarak elde edilen kazanç caiz değildir. Bizim için önemli olan; gittiğimiz bölgeyi daha da geliştirilmek, oraya bir fayda sağlamak ve bölge ile birlikte verimli bir sinerji yakalamaktır. Bizim için asıl kazanç budur” şeklinde konuştu.



Evora İzmir, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki en başarılı projelerden biri olduğunu ispatladı. Emlak Konut GYO güvencesi ile Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığıyla İzmir Konak Alsancak’ta inşasına başlanan Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen SOTCA (Sign of the City Awards) organizasyonunun 2018 etabında “En İyi Mimari Tasarım” ödülünü kazandı.



Evora İzmir projesinin başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye değer katacağını ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kültürel cazibesiyle ön plana çıkan güzel İzmir’e yaraşır bir proje gerçekleştirmekten gurur duyduklarını dile getirdi. Emlak Konut GYO öncülüğünde ve Halk GYO gibi güçlü bir marka ile ortaklığın sinerjisinden doğan bu başarının sadece bir ilk olduğunun altını çizen Umut Durbakayım “bizim ticaret ve üretim anlayışımızda; iyi bir bölgenin avantajlarından faydalanılarak elde edilen kazanç caiz değildir. Bizim için önemli olan; gittiğimiz bölgeyi daha da geliştirilmek, oraya bir fayda sağlamak ve bölge ile birlikte verimli bir sinerji yakalamaktır. Bizim için asıl kazanç budur” şeklinde konuştu.

Umut Durbakayım: İzmir’in ruhunu yansıtan proje



Evora İzmir projesinin tanıtım toplantısında ‘İzmir’e yakışan, İzmir kadar güzel bir proje’ taahhüdü verdiklerini hatırlatan Umut Durbakayım, Evora İzmir projesinin, sadece yatırım amaçlı olarak gerçekleşmeyeceğini; standartların üstünde sosyal olanaklar sunan bir yaşam merkezi olacağının altını çizdi.



Kültürel bir ruh taşıyan İzmir’e, beton ve demirden bir yapıyı hak etmediğini düşünerek geldik” diyen Umut Durbakayım açıklamasının devamında “Yaptığımız her projenin bulunduğu bölgeye uygun bir ruhu yansıtmasına önem veriyoruz. Evora İzmir’in tasarımında da buna ağırlık verdik. Bu nedenle Evora İzmir’in tasarımda turizm ve kültür fonksiyonlarına az sayıda konut ekledik ve projenin sadece içinde yaşayanlara değil tüm İzmir’e hizmet verecek şekilde tasarladık. Proje tasarımındaki en önemli noktalardan biri de, Evora İzmir’in çevredeki tarihi yapılara saygılı bir çizgiye sahip olmasıdır” şeklinde konuştu.



Dr. Feyzullah Yetgin: İzmir’in kent yaşamına yakışan yenilikçi bir proje hedefledik.



Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, EVORA İzmir projesinin en İyi Mimari Tasarım ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:



“Bu projeye start verirken hedefimizi “İzmir’in kent yaşamına yakışan yenilikçi bir proje geliştirmek” olarak belirlemiştik. En İyi Mimari Tasarım ödülü, doğru yolda olduğumuzu, bu projeye start vererek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Konut, ticari, park, kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemize olan inancımız bu ödülle bir kez daha perçinlendi.”