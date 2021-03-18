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Tasarruf finansman yasası kapsamında BDDK'ya ilk başvuru yapıldı

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından BDDK'ya intibak için ilk başvuru Katılımevim tarafından yapıldı.

18 Mart 2021 Perşembe 18:18 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 18:18
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Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Katılımevim, kanun tarafından belirlenen yükümlülükleri tamamlamak üzere verilen 30 günlük süre dolmadan hazırlıklarını yaparak 18 Mart Perşembe (bugün) günü BDDK'ya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) intibak başvurusu yapan ilk tasarruf finansman şirketi oldu. BDDK başvurusu Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Genel Müdür Ahmet Özcan tarafından yapıldı.

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini güvenilir ve denetlenebilir şekilde icra edebilmelerini sağlayacak olan kanun 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Kanun ile şirketlerin sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, deneyimli ve yetkili bir yönetime, yeterli mali güce ve gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Getirilen düzenleme ile şirketlerin en az 100 milyon TL öz sermayeye sahip olma ve finansal raporlama standartlarına uyum yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor.

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