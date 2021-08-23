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Taşeron firma İBB'nin başını yaktı

Şile'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak su dolumu yapan ve mevzuata uygun olmayacak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis mühürlendi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:23 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:23
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

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