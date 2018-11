Taşeron son dakika haberleri 2018 KİT’ler kadroya geçiyor mu Taşeron kadroda son durum nedir Taşeron son dakika haberleri gündemden düşmüyor. 2018 Taşeron KİT’ler kadroya geçiyor mu? Taşeron kadroda son durum nedir? Binlerce taşeron işçisi zam olacak mı merakı içerisinde. Peki Taşerondan kadroya geçen işçiler ne kadar zam alacak? 2018 Taşeron son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son günlerde asgari ücret ile ilgili tahinlere bakıldığında en düşün asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği ve pazarlıkların buna paralel olarak şekilleneceği ifade edilmekte. Ancak asgari ücretlere çalışan işçilere verilecek yüzde 4+4 zam sonrası ücretin aylık 1667 olması akıllarda soru işaretine neden oluyor. Ancak en düşük ücretin asgari ücret üzerinden verilmesi, işçilerin asgari ücret üzerinden 2019 yılında çalışmaya devam edeceklerine işaret ediyor. Kadroya Geçen Taşeronların İlave Ödeme Tarihi ne zaman? Gerçekleşmiş olan kadroya alınma durumu, ilave ödemeleri de gündeme getirdi. Taşeronlar ilave ödeme tarihi bekliyor. Açıklama geldi. Taşeron ödemelerinin 7 aralık tarihinde yapılacağı söylendi. İlave ödeme tarihi, taşeronların ilave ödemelerinin yapılması için 7 Aralık olarak açıklandı. Bu tarihte ödemelerin yapılması bekleniyor. Ödeme nasıl olacak; Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave ödemelerin yapılması konusunda kapsam dışı kalıyor. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödemesinin gerçekleşmesi söz konusu. Taşeronların tediye ödemeleri ilgili sunulan bilgilerde, direkt olarak ödemelerin koşullara göre belirlenecek olduğu yönünde açıklamalar var.

0 x Taşeron son dakika haberleri merak ediliyor. 2018 KİT’ler kadroya geçiyor mu? Taşeron kadroda son durum nedir? 2019 Taşeron ikramiye ödemesi ne zaman? Gündemde yer alan taşeron son dakika haberlerini sizler için derledik. Taşeron işçileri kadro haberlerini yakından takip ediyor Milyonlarca KİT taşeron kadrosu bekleyenler son durumu merak ediyor. 2019 memur zammı ne kadar olacak ? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tüm taşeron işçilerini yakından ilgilendiren ayrıntıları haberimizde derledik. Takvim'in bir haberine göre; kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek. İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek. TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK? Son günlerde asgari ücret ile ilgili tahinlere bakıldığında en düşün asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği ve pazarlıkların buna paralel olarak şekilleneceği ifade edilmekte. Ancak asgari ücretlere çalışan işçilere verilecek yüzde 4+4 zam sonrası ücretin aylık 1667 olması akıllarda soru işaretine neden oluyor. Ancak en düşük ücretin asgari ücret üzerinden verilmesi, işçilerin asgari ücret üzerinden 2019 yılında çalışmaya devam edeceklerine işaret ediyor. İşçi ücretlerinin belirlenmesinde bir başka belirsizlik ise yüksek ücretli çalışan işçilere yönelik. 2019 yılında asgari ücretin 2 bin olması durumunda aldığı ücret bu tutarın üzerinde olan işçilerin ne kadar zam alacağı merak konusu. Alınacak zam oranının asgari ücrete yapılacak zam oranında mı yoksa toplu sözleşmede belirtilen yüzde 4+4 üzerinden mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı. TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ Kadroya Geçen Taşeronların İlave Ödeme Tarihi Gerçekleşmiş olan kadroya alınma durumu, ilave ödemeleri de gündeme getirdi. Taşeronlar ilave ödeme tarihi bekliyor. Açıklama geldi. Taşeron ödemelerinin 7 aralık tarihinde yapılacağı söylendi. İlave ödeme tarihi, taşeronların ilave ödemelerinin yapılması için 7 Aralık olarak açıklandı. Bu tarihte ödemelerin yapılması bekleniyor. Ödeme nasıl olacak; Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave ödemelerin yapılması konusunda kapsam dışı kalıyor. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödemesinin gerçekleşmesi söz konusu. Taşeronların tediye ödemeleri ilgili sunulan bilgilerde, direkt olarak ödemelerin koşullara göre belirlenecek olduğu yönünde açıklamalar var. TAŞERON İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Takvim'in bir haberine göre; kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek. KİT TAŞERON İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE KADAR? Yapılacak ödemelerin en az 591 Tl olması bekleniyor. Aralık ayında maaşlara gelen vergi dilimi nedeniyle bir önceki taksitlerden daha az ödeme olması bekleniyor. Ücreti fazla olan işçiler daha fazla ikramiye ödemesi alacaklar. Buna göre Brüt ücreti 3 bin 500 tl olan işçi 1.016 tl ilave tediye ödemesi alacak. KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERONLARA ÇİFT İKRAMİYE Taşeron işçiler 2017 yılının Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor. KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK? Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir." KİT'LİLERİN KADRO ŞARTLARI NELER? KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek. İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER ✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ✔ 18 yaşını doldurmak, ✔ En az ortaokul mezunu olmak, ✔ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ✔ Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, ✔ İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek. İLAVE TEDİYE NE DEMEK? 6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı. Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesinde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı: "Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir." MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılacağını ortaya koydu. Böylece çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da da artacak. Memurlara Ocak'ta şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı. Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, tutar 416,79 liraya yükselecek.

