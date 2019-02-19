Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçilerin yıllık izin ve yasal hakları neler?

Kadroya geçen taşeron işçilerin izin hakları işe ilk giriş tarihlerinden hesaplanacak. Akşam'ın haberine göre; Geçen yıl yaklaşık 400 bin işçi kamu kurumlarının kadrolarına sürekli işçi olarak geçirilirken, 400 bin işçi de belediye şirketlerinde kadrosuna geçirildi. Böylece toplamda 800 bin işçi kadroya geçti. Yıllık izin kafa karıştırınca, Bakanlık devreye girdi ve işçilerin yıllık izin hesabının ilk kez çalışmaya başladığı tarih temel alınarak hesaplanacağı netleşti.

Taşeron işçisiyken kamu işçisi kadrosuna geçirilen kişilerin çalışma sürelerine bağlı olan yıllık izin ve kıdem tazminatı hakları açısından nasıl değerlendirileceği konusu net değildi. Aynı kamu kurumunda aynı işi yapmaya devam eden işçiler, işi alan şirketin, yani taşeronun değişmesi nedeniyle yıllık izin haklarını kullanamıyordu. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla İş Kanunu’nda düzenleme yapılmıştı.



GÜNLÜK HAKKI VAR



Söz konusu düzenlemeye göre, örneğin Sağlık Bakanlığı’nda güvenlik görevlisi olarak beş farklı taşeronda birer yıl çalışan işçi, 20 gün yıllık izin hakkına sahip oluyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden ancak taşeron şirketi değişen işçiler için yıllık izin hakkı sorunu bahsettiğimiz düzenleme sonrası çözüldü. Ancak kadroya geçen taşeron işçinin yıllık izin hesabının ne zamandan başlayacağı konusunda bir netlik yoktu. Özellikle özlük haklarının takip edildiği bilgisayar programlarına bilgi girişi kadroya geçiş tarihi olarak yapılırsa bu programlar yıllık izin hakkını farklı değerlendirebiliyordu.



BAKANLIK NETLEŞTİRDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili görüş yazısında yıllık izinle ilgili konuyu netliğe kavuşturdu. Böylece kadroya geçen taşeronun yıllık izin hesabının ilk kez çalışmaya başladığı tarih temel alınarak hesaplanacağı netleşti. Örneğin; bir işçi Sağlık Bakanlığı’nda 1 Ocak 2008’de alt işveren olarak çalışmaya başlamış ve yedi farklı alt işverende çalıştıktan sonra kadroya geçmişse bu işçinin 20 gün yıllık izin hakkı vardır. İşçi bu kapsamda 20 günlük yıllık iznini kullanabilir.

Çalıştığı tüm yılların kıdem tazminatını kamudan alacak



Kadroya geçen taşeron işçilerin kıdem tazminatı hesabında da Bakanlık kamu kurumunda alt işveren olarak çalışılan sürenin tamamının dikkate alınacağı yönünde görüş bildirdi. Örneğin 2010’da Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan ve 2018’de kadroya geçen taşeron işçi 2030 yılında kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılırsa Sağlık Bakanlığı’ndan 2010 ila 2030 yılları arasındaki çalışması karşılığı kıdem tazminatı alabilecek. Kıdem tazminatında hangi sürelerin dikkate alınacağı konusunda Yargıtay içtihatlarına atıf yapan Bakanlık, ‘kıdem tazminatına esas sürenin ilgili kamu kurumu tarafından tespit edilebileceğini’ vurguladı.



Kayıtlardan tespit ediliyor



Burada önemli olan kamu kurumunun alt işverenleri durumundaki çalışmalarının kamu kayıtlarından tespit edilerek kıdem tazminatına esas sürenin hesabında kullanılması. Alt işveren olarak çalışan işçilerin kamudaki kayıtları üzerinden toplam kıdemi ortaya konularak tazminat hesabı ilgili kamu kurumu tarafından yapılarak işçiye tazminat ödenecektir.

KİT TAŞERON İŞÇİYE MÜJDE!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "AK Parti'nin şimdiye kadar söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok" açıklaması KİT'lerde kadro isteyen 100 bin kişiyi sevindirdi. Sendika yöneticileri, açıklamayla taşeron işçilerin umutlandığını belirterek, "85 bin KİT çalışanı ile 15 bin taşeron işçinin kadroya alınmasını bekliyoruz" dedi.

KİT'lerde çalışan taşeron işçilere kadro yolu, geçen yılın sonuna doğru yayımlanan KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda yer alıyor. Buna göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. Kadro için sınava girilecek.

BELEDİYE KADRO İŞÇİSİ İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

1. 4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

2. Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

Taşerondan Kadroya geçen işçiler için daha önce Bakanlıktada yapmış olduğumuz görüşmeler üzerine maalesef asgari ücret zammı yansımayacaktır. Fakat sosyal yardımlar hariç ve 2019 'daki yüzde 4 zam da maaşa yansıtıldıktan sonra maaşı asgari ücret altında kalan olursa o aradaki fark tamamlaması yapılacaktır.



Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı.



2018 yılı içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na en çok başvuru yapılan konuların başında taşeron düzenlemesi yer aldı. Taşeron işçilere kadro verilmesi oldukça önemli bir düzenleme olsa da birtakım eksikliklerin olduğu KDK tarafından raporlaştırıldı. %70, 4 Aralık tarihi ve şoför gibi kriterlere dayanarak pek çok taşeron kadroya alınmamıştı. İşte bu durumun yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar başlatılması gerektiği ifade edildi.Sadece kadro alamayan taşeron işçiler değil kadro alan taşeronlarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin görevde yükselmenin tam olarak düzenlenmemiş olması büyük bir sorun olarak görülmektedir. Bunun haricinde kadro alan işçilerin 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkının verilmemiş olması da sorun olarak görülmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Daha fazla mağduriyete mahal verilmemesi için bunun kısa bir süre içerisinde yapılması önemlidir.



KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

Taşeron son dakika işçilerin sorunları ilk defa bir resmi kurum tarafından rapor haline getirildi. Kamu taşeron işçisi enflasyon farkı ödemelerini aldıktan sonra kit taşeron işçilerin kadroya geçişteki yasal hakları konusundaki araştırmaları devam ediyor.

TEDİYEDEN DE 3.164 TL

Taşeronluktan kadroya geçenlere bir sevindirici haber de ilave tediyelerinden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 TL’lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN ASIL İŞVEREN DE SORUMLU

Soru: Bir şirketin hafriyat işini yapan taşeron firmada çalışıyorum. Yeni bir firma, çalışmakta olduğumuz hafriyat işini devralacak. Bu durumda biz ihbar ve kıdem tazminatlarımızı alıp mı ikinci firmaya geçeceğiz, yoksa tazminatlarımızla birlikte mi geçeceğiz? (Hanifi Y.)

Yanıt: Şirket devrinde kıdem tazminatından eski ve yeni işveren sorumludur. Sizinki şirket devri değil, hafriyat işinin bir alt işverenden bir başka alt işverene devri söz konusu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 3 Mayıs 2016 tarihinde verdiği (E. 2015/7580, K. 2016/13115) kararda, “Asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından iş yerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir” denildi.

Dolayısıyla işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait iş yerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarının uygulanması gerekiyor. Bu durumda değişen alt işverenler, işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılıyor. Asıl işveren tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı alacağından, devreden alt işveren ise kendi çalıştırdığı dönem ve ücret seviyesine göre belirlenecek kıdem tazminatından sorumlu.

Sınavla alınacak

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.

Asgari düzeyde kredi

Karara göre, atıl durumda olan gayrimenkuller; satış, kiralama, devir gibi usullerle değerlendirilecek. Ar-Ge ve inovasyona önem verilecek. Daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla teknoloji takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon gözden geçirilecek. Karara göre kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacak olan KİT’ler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanacak. Ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak ancak tarım ürünlerinin alım miktar ve fiyatını bakanlığın görüşünü alarak tespit edecekler.

ESKİ HABERLER

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Ücret Zammı: 01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI: İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. C-TAŞIT YARDIMI: Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI: İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ: Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI: Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir. Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI: İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere; İlkokul için 100,00(yüz)TL. Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL. Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL. Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI: İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir. Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI: Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI: İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI: İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Askerlik Yardımı: Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:

A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. Gece Çalışması: Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir. Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi: Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir. İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçiye Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün Evlenmesi hâlinde 5 gün Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar Bildirim Önelleri: Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda 6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda 1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda 3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda

Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir

Taşeron işçi olarak çalışan bireylerin kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelere baktığımızda kamu taşeron işçilerine yönelik bazı düzenlenen mevzuata daha çok rastlamaktayız. Taşeron olarak çalışmakta olan işçiler ile kıdem tazminatı konusunu ele almadan önce kıdem tazminatı şartları ve ilgili yasal düzenlemeye kısaca değinelim.

Kıdem Tazminatı Detayları

Günümüzün çalışma hayatını ele aldığımızda işçi, işveren ve devlet üçgeni ve de karşılıklı hak ve sorumlulukları düzenleyen temel hukuksal normun 4857 sayılı İş Kanunu olduğu görülmektedir. Lâkin işçinin kıdem tazminatı yasal düzenlemeleri 4857 sayılı İş Kanunundan önce yürürlülükte bulunan mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlülüğünü koruyan 14. Maddesi uyarınca tarafları bağlamaktadır.

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1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi uyarınca çalışan bireyleri belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu duruma göre;

Aynı işverene bağlı olarak işçinin çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.

İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle.

İş yerinde çalışmakta olan işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık ya da iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle.

Çalışmakta olan işçinin askerlik görevi nedeni ile,

İşçinin emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

İş yerinde çalışmakta olan kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde başvurması şartı ile,

İş yerinde çalışmakta olan işçinin ölümü nedeni ile, iş sözleşmesinin feshi durumlarında çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Taşeron olarak çalışmakta olan işçi kıdem hakkını yine 4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesini irdelememiz gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesi uyarınca kanuna ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve de kuruluşların haklarında bu kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat ya da sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı olarak sayılmaktadır.

Taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı, yıllık izinlerin hesaplanmasına benzer bir hukuki sürece tabi tutulmuştur. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarına verilmiştir. Farklı teşeronda geçen kıdem süreleri ise çalışan işçinin kamu kurumu bünyesinde gerçekleşmesi durumunda, kıdem tazminatının ödenmesinin muhatabı kamu kurumu olmaktadır.