Taşeron son dakika haberleri! Kadroya geçen taşerona ikramiye müjdesi verildi!

Taşeron son dakika haberleri merak edilmeye devam ediyor. Kadroya geçen taşerona ikramiye verilecek. Bu haberin duyulmasının ardından son dakika haberlerine olan ilgi arttı. 2019 yılı içinde gündemden hiç düşmeyen taşeron işçilerin haklarında ve çalışma şartlarındaki düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Bunun yanında işçilerin mali ve toplumsal hakları kapsamında ödenecek olan bayram yardımı ve tediye ikramiyesi tarihleri de Meclis tarafından açıklanıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçilerine bayram ikramiyesi müjdesi verildi ve tarih belli oldu.

TAŞERONA MÜJDE!

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan, belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram ikramiyesi verilecek. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Vergi kesintisi ile işçilerin hesaplarına 53-56 lira yatacak. İşçilerin bayram yardımı paraları 4 Ağustos tarihinden sonra hesaplara yatacak.

(Kaynak:Takvim)

TAŞERON İŞÇİ KİME DENİR?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.

HANGİ SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİRLER? Bazen bir hastanede, bazen belediye bünyesindeki işlerde bazen de bir okul ya da kamu kuruluşunda rastlayabileceğimiz taşeron işçiler hemen hemen tüm sektörlerde çalışabiliyorlar. Temizlik, sağlık, bilgi-işlem, park bahçe düzenleme, özel güvenlik, çöp toplama, büro elemanı (sekreterlik), şoförlük, yemekhanede aşçı/servis elamanı, hastanede yönlendirme gibi birçok sektörde iş yapmaktadırlar.

HANGİ KURUMLAR İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ YAPAR?

6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun” düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yaparlar.

İLAVE TEDİYE NEDİR? Tediye’nin kelime anlamı “parayla yapılan ödeme” demektir. İlave Tediye de “Ek Ödeme” veya “İkramiye” anlamında kullanılmaktadır.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.