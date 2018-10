Taşeron son dakika haberleri KİT’lere taşeron kadro verilecek mi ikramiye ödemeleri ne zaman Taşeron son dakika haberleri gündemde yer alıyor. KİT’lere taşeron kadro verilecek mi? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman? Peki 2018 kadrolu taşeron maaş zammı ve yasal hakları nedir? İkramiye ödemeleri için tarih belli oldu mu? Binlerce kadro bekleyen taşeron işçisi yeni haberleri an be an takip ediyor. Yeni yayımlanan kararname ile KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere de kadro yolu açıldı. Bu imkândan 43 binden fazla işçi yararlanacak. İki yıl kesintisiz çalışanlar ile yapılacak sınavda başarılı olanlar kadroya geçebilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık’ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.



4B 4D'Lİ TAŞERON'UN KADRO İKRAMİYE ÜCRETİ NE KADAR?



İkramiyelerin 17 Ağustos’ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek. Özel sektör işçileri, sadece son çalıştıkları işverene bağlı iş yerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip. Kamu işçisinin askerlik borçlanması yaptığı süreler kıdem tazminatı hesabında çalışma süresine ekleniyor. Her yıla 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödendiği dikkate alınırsa, 18 ay askerlik borçlanması yapan kamu işçisi 1.5 aylık ücret tutarında ilave kıdem tazminatına hak kazanıyor.



BORÇLANMAYI KAMUDA ÇALIŞIRKEN YAPIN



Askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına sayılabilmesi için borçlanmanın kamuda çalışırken yapılması, iş yerinin de kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olması gerekiyor. Borçlanmanın kıdem tazminatına sayılabilmesi için iş akdinin yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi şartı aranıyor.



Buna karşılık, askerliğin, kamuda çalışırken yapılması gerekmiyor. Dolayısıyla, kamuya girmeden önce askerlik yapmış olanlar da borçlandıkları süreler için kıdem tazminatı hakkından yararlanırlar.



ÖLÜM HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA YANSIMAZ



Borçlanma yoluyla kıdem tazminatı, çalışırken hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ödenmiyor. Kural, kıdem tazminatının emeklilik nedeniyle ödenmesi.



540 GÜN BORÇLANMA BEDELİ 11 BİN 690 TL



Askerlik borçlanması yaparken 2018 yılı itibarıyla günlük 21.65 lira prim ödemek gerekiyor. 18 ay askerlik yapanlar, 540 güne kadar borçlanma yapabiliyor. 540 gün borçlanma yapanların ödemesi gereken prim tutarı ise 2018 yılında 11 bin 690 lira.



GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ



Çalışırken askerlik borçlanması yapmanın bir başka avantajı da gelir vergisi indirimi. Ücretliler, borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptıkları prim ödemelerini, vergi matrahından indirme hakkına sahip.



Bu indirimden yararlanabilmek için askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Belge işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor. Vergi indirimi yoluyla, 2018’de uygulanan vergi tarifesi üzerinden bin 753 lira tutarında avantaj sağlanıyor. Borçlanılan paranın bin 753 lirası vergi indirimiyle geri alınıyor.



İKRAMİYELER 7 ARALIK’TA ÖDENECEK



Kamuda çalışan işçilere, 365 gün çalışma karşılığı yılda 52 gün ilave ödeme yapılıyor. İşçiler arasında ikramiye olarak da adlandırılan bu ödemeler, her biri 13 günlük olmak üzere yılda 4 taksitte yapılıyor.



Taşeron işçilerin kamuya geçiş işlemleri 2 Nisan’da gerçekleştirildiği için, onlar bu yıl 39 günlük ikramiyeden yararlanacak. 26 günlük tutara karşılık gelen ilk iki taksit haziran ve eylül aylarında ödendi. Son taksit ise 7 Aralık’ta hesaplarına yatırılacak. İkramiye tutarı, işçilerin ücretlerine göre değişiyor. Asgari ücretli işçiler 7 Aralık’ta 591 lira ikramiye alacak. Brüt ücreti 3 bin lira olan işçilerin alacağı ikramiye 874 lira olacak. Taşeron Ne Demek? Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar. Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir: Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir. KİT NEDİR? KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir. YORUMLAR 0

