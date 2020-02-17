İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0482
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    307.11
  • BIST100
    120977
Güncel

Taşla camlarını kırdığı 3 marketi soydu

ANTALYA'da, camlarını kırıp girdiği bir zincir marketin 3 şubesinden hırsızlık yapan Y.Y. (30), polisin takibi sonucu yakalandı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi15:05 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:05

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir zincir marketten gıda ve giyim ürünleri çalınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Y.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Y.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Y.Y.'nin aynı zincir marketin 2 şubesinde daha hırsızlık yaptığını belirledi. Y.Y'nin hırsızlık için taşla camı kırıp, markete girmesi ve iş yeri içinde gezmesi güvenlik kameralarına yandı.

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Boynuz kulağı geçermiş

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.