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Tatar resti çekti: Köprünün altından çok sular aktı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Eğer netice alınamazsa mücadeleden kaçmayacağız. Söylediklerimizin de arkasındayız. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Köprünün altından çok sular akmıştır. Omuzlarımızda binlerce şehidimiz, arkamızda 85 milyona yakın bir Türk ulusu vardır. Türkiye'nin bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır' sözlerini kullandı.

02 Şubat 2021 Salı 16:23 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 18:07
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin yanımızda olması bize güç katmaktadır. Pandemi süreci devam ediyor. Bu konuda da sayın bakanımızla görüşmelerimiz olmuştur. Türkiye'den 40 bin doz aşı almış bulunmaktayız. Son gelen 6.5 milyon aşıdan da bize bir pay aktarılacaktır. Kıbrıs Türk'ü Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman yanımızda oldukları için bizi her zaman en iyi şekilde savunmuşlardır."

"Bizim pozisyonumuz egemen eşitliğe dayalı... Dünya da eğer demokrasiye saygıları varsa halkımız adına söyleyeceklerimizi dikkate alacaklardır. Siyasi eşitlik temelinde ki onu da alamamıştık, Rum tarafı paylaşmak istemiyor, egemenliği alma noktasında büyük sıkıntılar yaşadık. Alternatif kendi devletimizin KKTC'yi güçlendirmesidir. Yolumuz doğru yoldur. Bir netice alınamazsa, müzakereden kaçmayacağız ama söylediklerimizin de arkasındayız.

Şu anda Doğu Akdeniz'de sizin verdiğiniz kutsal mücadele, Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, enerji kaynakları meselesi vardır, güçlü bir Türkiye vardır. KKTC değerine değer katmıştır. Omuzlarımızda binlerce şehidimiz, arkamızda 85 milyona yakın bir Türk ulusu vardır.

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