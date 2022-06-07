Tatar: Türkiye'den kaliteli ve kesintisiz akan bu temiz suyun değeri çok önemli

Başkent Lefkoşa'da "Kıbrıs ve Su: Yapılanlar, Tespitler ve Yapılması Gerekenler" başlığıyla düzenlenen çalıştayın açılış programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Eski Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Cumali Kınacı ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'dan KKTC'ye su getiren KKTC Su Temin Projesi'nin inşası esnasında bakan olduğunu hatırlatarak, Türkiye ve KKTC'nin kararlı bir irade ortaya koymasıyla bu projenin 2015'te hayata geçirildiğini söyledi.

Tatar, başta dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Eski Orman ve Su İşleri Bakan Eroğlu ile Türkiye ve KKTC'den su projesi için emek veren herkese teşekkür etti.

Yıllık 75 milyon metreküp suyun Türkiye'den KKTC'ye getirildiğini belirten Tatar, gelen suyla KKTC'de su kaynaklarındaki tuzlanmanın azaltıldığını, tarımsal ürünlerde verimliliğin arttığını kaydetti.

Tatar, "Dünyada artan nüfus, farklı gelişmeler ve küresel kuraklık neticesinde su, en değerli kaynak haline gelmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre, bir süre sonra su, petrolden de daha kıymetli hale gelecektir. Türkiye'den kaliteli ve kesintisiz olarak akan bu temiz suyun değeri çok önemlidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, böyle bir çalıştaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ne mutlu bize ki, bugün Kıbrıs'ta su üretiminin nasıl daha iyi olabileceğine dair bir çalıştay yapıyoruz." diye konuştu.

Kıbrıs'ın geçmişinde kuraklığın olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 2015'te faaliyete giren KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye'den KKTC'ye su gelmeye başladığını ve bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC Su Temin Projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "Çalıştaydan çıkacak tespitlerin, karar vericiler tarafından kullanılacağına eminim"

Büyükelçi Başçeri, İTÜ Kuzey Kıbrıs'ın düzenlediği çalıştayın son derece zamanlı ve yerinde olduğunu söyledi.

Başçeri, "Bu çalıştayda yapılacak tespitler ve yapılması gerekenler hususunda ortaya çıkacak düşüncelerin, karar vericilere yol gösterecek hususlar içermesini diliyorum. Bu çalıştaydan çıkacak tespitlerin, karar vericiler tarafından kullanılacağına eminim." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Eroğlu, "Kıbrıs'ın Su Meselesi" başlığıyla bir sunum yaptı.

Suyun önemine değinen ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azaldığını kaydeden Eroğlu, 2015'te faaliyete geçen, "Asrın Projesi" olarak anılan "KKTC Su Temin Projesi" ile ilgili süreci anlattı.

Eroğlu, bu coğrafyada güçlü bir KKTC olduğunu ve kalkınmasının devam etmesinin önemine vurgu yaparak, KKTC'de suyun ulaştırılması planlanan tarım alanlarıyla ilgili de bilgi verdi.

İTÜ Rektörü Koyuncu ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Kınacı birer selamlama konuşması yaptı.

Çalıştay, suyun önemine değinen oturumlarla gün boyu sürecek.