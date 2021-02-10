Ersin Tatar'dan Kıbrıs meselesi açıklaması! Türkiye ile uyum içindeyiz

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Ortak basın toplantısında öne çıkan açıklamalar şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "(Kıbrıs meselesinde) Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana. KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, demokrasi ve devlet vardır." dedi.