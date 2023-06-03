Tatar'dan 28 Mayıs açıklaması: Milli siyasetin devamı açısından çok önemliydi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN Türk'e verdiği özel röportajda Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim zaferini değerlendirdi ve "Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü son 2.5 yıldır yeni bir siyaset yürütüyoruz, benim değerlendirmemle bu milli bir siyasettir. Federal temelli bir çözüm modeli geride kalmıştır biz Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savunuyoruz. Bunu tüm dünyaya nasıl duyurduk? Tabiki kendi gayeretlerimiz de vardı ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk diplomatlarla tüm dünyaya artık Kıbrıs'ta yeni bir sürecin başladığını ve iki devletli politikanın yegane çözüm yolu olduğunu anlattık" dedi.

HALKIMIZIN GÖNLÜNE TAHT KURDU

Tatar sözlerine şöyle devam etti;

"Ben bu işe ilk başladığımda Türkiye ne kadar arkanızda duracak denmişti. Türkiye öyle bir arkamızda durdu ki, gerçekten Kıbrıs halkının gönlüne taht kurdu. İlk kez geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın gözünün içine baka baka KKTC'ye uygulanan ambargoların insan hakları ihlali olduğunu, bunun derhal terk edilmesi gerektiğini, KKTC'nin tanınması gerektiğini açık ve net bir şekilde söyledi. Bu tarihi bir konuşma olmuştu. Bu bizim için çok önemli bir aşamaydı.

"MİLLİ SİYASETİN DEVAMI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Bu milli siyasetin yerleşmesi hiç kolay olmamış ve gelinen aşamada bu süreç devam ederken herhangi değişikliğin bizim açımızdan sıkıntılara sebebiyet vereceğinden dolayı, benim adıma bu netice milli siyasetin devamı açısından fevkalade önemliydi. Ben çok mutluyum, kendisini tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu siyaset umarım da derinlik kazanır.

Çünkü bu tanıma olayı kolay olmayacak, Güney Kıbrıs Rum yönetimi AB'den aldığı destekle büyük bir haksızlık yapamaya devam ediyor. Önemli olan bizim tüm dünyaya ne kadar haklı olduğumuzu anlatabilmektir."