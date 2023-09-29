Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Büyükelçi Samsar'ı kabul etti

Tataristan Cumhuriyeti İdaresi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Minnihanov, Kazan'da, Moskova'daki görevi sona eren Samsar ile görüştü.

Samsar'ın, Rusya'da bulunduğu süre boyunca ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığını belirten Minnihanov, "Tataristan-Türkiye işbirliğinin geliştirilmesine sağladığınız katkılardan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Tataristan'ın en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Minnihanov, geçen yıl ticaret hacminin 1,2 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Büyükelçi Samsar da Tataristan yönetimine işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, 5 yıl önce göreve atandığında da ilk ziyaret ettiği yerlerden birinin Kazan şehri olduğunu, bunun için bu ziyaretinin sembolik anlam içerdiğini dile getirdi.

Minnihanov'un desteğini her zaman hissettiğini kaydeden Samsar, Türkiye'de Bakanlıktaki görevi esnasında da Tataristan'a gerekli her türlü desteği vereceğini belirtti.