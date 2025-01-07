İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,348
  • EURO
    36,8846
  • ALTIN
    3001.66
  • BIST100
    10040.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tatil sitesinde sır olay: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Tatil sitesinde sır olay: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede ikamet eden bir şahıs ile kız arkadaşı düşerek hayatını kaybetti.

IHA7 Ocak 2025 Salı 12:02 - Güncelleme:
Tatil sitesinde sır olay: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü.

Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.