Çınarcık’ta 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelenler sahilleri doldurdu. Bu durum esnafları ve işletmecileri de sevindirdi. Adeta bayram bereketi yaşayan Çınarcık’ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, “Marmara’nın incisi Çınarcık’ta yoğun bir bayram trafiği yaşıyoruz. Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bin ve üstünde şu an. Kalabalık olarak 150-200 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sene tabii ki bayram 10 gün daha öne geldi. Geçen seneye nazaran birazcık yüzde 20’lik bir düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. Neticesinde İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. O bakımdan yine de çok iyiyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi.

Mavi bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye beldesindeki kum plajı ile göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam da yine sahildeki tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj’daki Maviş Beach, Cemos Beach ve Arena Beach, DJ’lerin performanslarıyla tatilcilere dolu dolu bir eğlence yaşattı. Maviş Beach'in sahibi Osman Barut, “2019 yaz sezonuna hızlı bir şekilde başladık havaların güzel olmasıyla. Bizim 6 gün boyunca sanatçımız var. Rezervasyonlar, telefonlar susmadı. Çınarcık böyle bir kalabalık görmedi. İnsanlar dün akşam geldi şeyzlonglarda yattılar. 3 bin kişilik kapasitemiz var ama bunu çok aştık, 4-5 bine çıktık. 9 gün boyunca tüm pansiyonlar ve oteller dolu” diye konuştu.