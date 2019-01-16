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Tatilde ödev baskısı yapmayın! 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Eğitime ara vermek’ şeklinde algılanan iki haftalık tatil sürecinin, eğitici bir yanının da bulunduğunu vurgulayarak, “Çok net olarak ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz. Önemli olan öğrenme hazzına hizmet edebilecek herhangi bir şeyi öğrenmesi. Tatil, çocuğun kendisini farklı açılardan beslediği ve duygusal dengesini biraz daha yükselttiği bir dönem olmalı” şeklinde konuştu. Bir çocuğun başarılı ya da başarısız oluşunu doğrudan doğruya karnenin sol tarafıyla ilişkilendirmenin, yalnızca öğretimin peşinde olanların tercihi olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, “Başarı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanamaz. Bundan ziyade çocuğun arkadaşlık ilişkilerindeki, sosyal, duygusal alandaki başarısı, öğrenmeden haz duyup duymadığı, gibi konularla da ilgili. Bunu bir nota indirgediğimizde Türkiye gibi sınavın çok baskın olduğu ülkelerde çocuklar eğitimin hizasını kaybediyorlar ve eğitimin dengesi bozuluyor” diye konuştu. 

İmkân oluşturun 

Eğitimci Erol Erdoğan, çocukları ve gençleri kişisel yeteneklerine yönlendirme hususunda buyurgan ve zorlayıcı olunmaması gerektiğini vurgulayarak, “Onlara zemin, imkân ve iklim oluşturalım. İnsan, zemini bulunca, yeteneğinin ve meraklarının peşinde su gibi coşkuyla akar, gider. Birlikte zaman geçirmek, birlikte iş yapmak faydalıdır, öğreticidir. Çocuk ve gençlerimizin bu tatil döneminde sevdikleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmelerini; seyahat etmelerini, yeni yerler keşfetmelerini öneririm. Ancak hiçbir şey ‘ödev’ gibi yapılmamalıdır” dedi.

Doğayla iç içe vakit geçirin 

ebeveynlerin, çocuklarına koşulsuz bir sevgiyle bağlı oldukları mesajını vermesinin önemine değinen Pedagog Sevil Yavuz, “Sevgiyi karne notuna endekslerseniz, çocuk kendini değersiz hisseder ve okula ebeveynlerini mutlu etmek için gider. Çocukların sağlıklı gelişimi için sömestrde kendine zaman ayırması, oynaması gerekir. Mümkünse tatilde 

doğa ile iç içe mekânların tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

Münbiç´ten ilk görüntüler

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