Tatilden dönen İmamoğlu'na soğuk duş! Böyle karşılandı

İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı.

Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Bu yaşananlar sırasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de benzer adımları ile gündeme gelen İmamoğlu'nun bu tutumu büyük tepkiye neden oldu.

İBB başkanı tatilini bitirip bugün İstanbul'a döndü.

Konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu'nu bir sürpriz karşıladı.

"İSTANBUL'A HOŞ GELDİN İMAMOĞLU"

İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

Pankartın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.