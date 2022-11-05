Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 26 Ekim'de gemiden denize düştü. Ertek'in arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadığı öğrenildi.

Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir"