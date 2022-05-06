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Güncel

Tavırları şüphe çekti! Kimlik kontrolünde yakalandı

İstanbul'da terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat Kamuran N., sahte kimlikle yakalandı. Örgüt üyesi avukat, tavırları şüphe çektiği için güven timlerinin kimliğini kontrol etmek istediği sırada fark edildi.

DHA6 Mayıs 2022 Cuma 17:43 - Güncelleme:
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Terör örgütü TKP/ML üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Avukat Kamuran N., Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde 5 Nisan tarihinde yakalandı. Tavırları şüphe çektiği için güven timlerinin kimliğini kontrol etmek istediği Kamuran N., Özgür Y. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi. Kimliği inceleyen ekipler, yaptıkları araştırmada, sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Kamuran N.'nin, silahlı terör örgütü TKP/ML üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır firari olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Avukat Kamuran N., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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