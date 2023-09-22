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Tavşan aday hamlesi... Sevigen: Oyları düştükçe Akşener daha da hırçınlaşacak

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararının 'blöf' olduğunu savundu. İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü ifade eden Sevigen, 'Bu olayların başında Akşener var. Oyları düştükçe daha da hırçınlaşacak' dedi. Sözlerinin devamında Akşener'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkaramayacağını, çıkarsa da 'tavşan adaylar' ile ilçe belediyelerini almak için pazarlık yapacağını belirten Sevigen, 'Muhalefetin içine düştüğü durumdan utanıyorum' dedi.

22 Eylül 2023 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Tavşan aday hamlesi... Sevigen: Oyları düştükçe Akşener daha da hırçınlaşacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gideceklerini söylemişti. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne cevap vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.

CHP'Lİ SEVİGEN: AKŞENER BELEDİYE ALMAK İÇİN BLÖF YAPIYOR

Akşener'in açıklamalarına ilişkin Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin içine düştüğü duruma isyan etti.

Muhalefetin seçimlerden sonra birbirine düşmesine tepki gösteren Sevigen, "Böyle bir komisyona oy verilir mi bunlara devlet emanet edilir mi? Allah memleketi bunlardan korumuş" diye konuştu.

İYİ Partili isimlerin son dönemde CHP'yi hedef alan açıklamalarının arkasında Akşener'in olduğunu söyleyen Sevigen, "Altılı Masa'dan intikam alıyor. Bunları dağıtan Akşener, hırsı var. Oyları düştükçe daha da hırçınlaşacak." dedi.

Sözlerinin devamında Akşener'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkaramayacağını, çıkarsa da 'tavşan adaylar' ile pazarlık yapacağını belirten Sevigen, "Ben iddia ediyorum ki İmamoğlu'na destek için bir iki ilçe isteyecek. Ganimet paylaşıyorlar. Muhalefetin içine düştüğü durumdan utanıyorum" dedi.

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