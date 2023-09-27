CHP'de Ekrem Ýmamoðlu'nun desteðini alarak 'tavþan aday' olan Özgür Özel CHP içinde yaþanan sürece iliþkin açýklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin saða kaydýðýný ancak kendilerinin bu durumu düzelteceklerini ifade etti. Özel ayrýca Kýlýçdaroðlu'nu eleþtirirken "Parti içi demokrasinin nasýl aþaðýya doðru gittiðinin ve baþ aþaðý çakýldýðýnýn tanýðýyým." dedi.

Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde büyük bir hezimet yaþamasýna raðmen istifa etmeyen Kýlýçdaroðlu, maðlubiyetin faturasýný MYK üyeleri ve danýþmanlarýna kesti.

ÖZGÜR ÖZEL RESMEN RAKÝP

Kýlýçdaroðlu'nun bu tavrý parti içinde tepki toplarken Ekrem Ýmamoðlu ve Özgür Özel gibi isimlerin baþlattýðý deðiþim hareketi somut bir adým attý ve Özel kurultayda rakip olarak Kýlýçdaroðlu'nun karþýsýna çýkma kararý aldý. Yaptýðý açýklamada Kýlýçdaroðlu'nun sorumluluk üstlenmediðini söyleyen Özel, 39 vekilin küçük ortaklara verilmesinin de unutulmaz bir hasar býraktýðýný vurguladý.

Adaylýðýný ilan eden Özel'e ise ilk tebrik sürecin baþýndan beri sürekli paslaþtýklarý Ekrem Ýmamoðlu'ndan geldi. Ýmamoðlu, Özel'e çýktýðý bu yeni yolda baþarýlar diledi. Son dönemde kavgalarýn yaþandýðý il kongreleriyle gündeme gelen CHP'de yeni genel baþkan adayý Özgür Özel CHP yandaþý Birgün'ün sorularýný cevapladý.

Ýþte Özel'in öne çýkan açýklamalarý:

PARTÝ ÝÇÝNDE DEMOKRASÝ BAÞ AÞAÐI ÇAKILDI

Ben partinin karar alma süreçlerinin nasýl gitgide seçilmiþlerden atanmýþlara kaydýðýný, parti içi demokrasinin iþlevsizleþtiðine tanýklýk ettim. Karar alma mekanizmalarýnda kayýt dýþý siyaset dediðim atanmýþlarla karar verme ve onun seçilmiþ kurullar tarafýndan onaylanmasýna, ya da bazen konuþulmadan uygulamaya geçildiðine tanýk oldum. Parti içi demokrasinin nasýl aþaðýya doðru gittiðinin ve baþ aþaðý çakýldýðýnýn tanýðýyým. Bütün seçilmiþlerin de böyle þeyler hissettiðini biliyorum. Sona doðru sýk aralýklarla seçilmiþ kurullara önem verilmesi gerektiðini hatýrlatmak zorunda kaldýðýmýzý biliyorum. Mutfak videolarýnýn çok samimi, çok inandýrýcý tarafý var. Ama bir taraftan da hazýr olmadýðýmýz birçok hamleyi mutfak videolarýndan öðrendik biz de. CHP saða kaydý ama biz düzelteceðiz.

KILIÇDAROÐLU ADAYLIÐINI AÇIKLAYARAK ROL MÜ ÇALDI?

Ben bu konuyu genel baþkanla iki kez konuþtum. Önce 12 Haziran'da bir röportaj sonrasý randevu aldým ve söyledim. Ondan önceki 14 gün boyunca parti özeleþtiri yapsýn diye bekledim. Þu anki sessizlik öfkeye dönüþmesin istedim. Ýnsanlarýn bizden beklediklerini söyleyelim istedim. Kongrede aday olmamasý gerektiðini, deðiþimin önünü açmasý gerektiðini söyledim. O gün de kendisi ile konuþtum. Ne tavsiye ettiðini sordum. Adaylýðýmý açýklamadan birkaç gün önce de söyledim. Sonra ben onu ertesi gün basýn toplantýsý ile duyurmayý düþünürken þimdiki parti yönetimine müzahir biri tweet attý yanlýþ bir þekilde. Sonra kameralar karþýsýnda sorulunca genel baþkan da adaylýðýmý açýkladý. Açýkçasý þaþýrdým. Zaten kendisine ben onu söylemiþtim. Genel baþkanýn adaylarý açýklamak gibi bir yükümlülüðü olmamalý. Bana bir zararý yok. Ama olmamalýydý. Rol çalma olarak yorumlayanlar oldu. Benim alýnganlýðým yok ama genel baþkanýn buna ihtiyacý yoktu.

Genel baþkan tavsiyeler de verdi. Ýlçe kongrelerinin yapýlacaðýný ve oralara gidebileceðimi söyledi. Oralarda kendimi anlatabileceðimi ifade etti. Olumlu yaklaþtý. Ama parti içindeki kaynaklar görevi býrakmam tartýþmasýný gündeme getirdi. Son görüþmemizde de kendisi grup baþkanlýðýný býrakmam konusunu açmadý. Ben kendisine sosyal medya üzerinden bir yýpratma kampanyasý ile karþý karþýya kalabileceðim endiþesini ilettim. Son derece nezaketli bir görüþme yaptýk.

YÜZDE 0,7'YE 10 VEKÝL VERÝRSEN OLMAZ

Þimdi sen 0,7 olan adama 10 milletvekili verirsen olmaz. Bunun iç hukuku olmazsa iþ son anda müzakereye kalýr, pazarlýða girer. Þu anda da onun zararýný çekiyoruz zaten. Ýttifak siyasetini CHP açýsýndan þöyle görüyorum, birbirine karnýndan zincirle baðlanmýþ koþucular gibi. O oradan çekiyor bu buradan çekiyor, koþamýyorsun. Rakipler de baðlýydý ama birbirlerine çok benziyorlar. El ele tutuþtu koþtu onlar.

ÝTTÝFAK YAPACAK MI?

Benim yönettiðim CHP ittifak yapacaksa günü gelince konuþacaðýz. O güne kadar kimliksizleþmeyeceðiz. Günü geldiðinde nasýl ittifak yapacaðýmýzýn iç hukukunu yazabiliriz. 2 bin 300 madde Türkiye'yi nasýl yöneteceðimizi yazmýþýz, iki maddeyi yazmamýþýz. Benim yönettiðim CHP ittifaka girerse önce iç hukuku resmen imza altýna alacak.