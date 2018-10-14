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Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Tavşanlı - Emet karayolu 15. kilometresinde Opanözü Köyü yakınlarında meydana geldi.
 
Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ö. yönetimindeki 43 UL 974 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 43 LH 638 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
 
Kazada, sürücüler ile 43 UL 974 plakalı otomobilde bulunan Fatma Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE)
 
 

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